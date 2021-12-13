Злоумышленник от уплаты уклонялся. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловчанин оплатил задолженность по налогам только после ареста автомобиля. Об этом сообщает ГУ Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области.

На жителя Алапаевска возбуждено четыре дела о взыскании налогов и сборов в размере 180 000 рублей. Злоумышленник от уплаты уклонялся, в связи с чем суд решил арестовать его машину «Ока».

- В отношении автомобиля судебным приставом составлен акт описи и ареста имущества, - уточнили в региональной Федеральной службы судебных приставов.

После решения суда должник сразу же выплатил всю сумму задолженности в полном объеме.

Напомним, что полиция Екатеринбурга объявила охоту на должников. Жители уральской столицы задолжали более 27 миллионов рублей.