Екатеринбургский аэропорт принял партию попугаев из Краснодарского края

В «посылке», которая приехала из теплых краев, находятся почти 500 волнистых попугаев, канареек и неразлучников Фото: Андрей АБРАМОВ

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» принял две партии декоративных птиц, которые прибыли из Краснодарского края. В «посылке», которая приехала из теплых краев, находятся почти 500 волнистых попугаев, канареек и неразлучников. После проверки пернатых определили в зоомагазины города.

- Сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора провели контрольно-надзорную проверку на государственной границе и транспорте Управления Россельхознадзора области. Никаких нарушений специалистами выявлено не было, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Свердловской области.

Ранее в екатеринбургском аэропорту приземлился самолет с 200 свиньями из датского города Баллеруп. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Кольцово, животные летели к нам на грузовом Боинг-747 авиакомпании Air Bridge Cargo. Сразу по прилету свинки отправились из Грузового терминала в свои новые дома - на уральские свинофермы.