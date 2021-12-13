В Екатеринбурге росгвардейцы поймали мужчину, искавшего закладку с наркотиком

Экспертиза показала, что изъятое у мужчины вещество оказалось наркотиками общей массой 1.13 грамма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге экипаж Росгвардии задержал 37-летнего местного жителя, который пытался найти закладку с наркотиками. Силовики находились на дежурстве и патрулировали улицу Волгоградскую, когда заметили подозрительного мужчину, искавшего что-то в кустах с фонариком в руках.

- На вопрос о наличии при себе запрещенных в свободном обороте предметов и веществ, задержанный пояснил, что при себе у него имеется наркотик синтетического происхождения и выложил на капот служебного автомобиля прозрачный пакетик с порошкообразным веществом, - уточнили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области.

Экспертиза показала, что изъятое у мужчины вещество оказалось наркотиками общей массой 1.13 грамма. Мужчину доставили в отделение для дальнейшего разбирательства, возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».