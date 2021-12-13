В центре Екатеринбурга иномарка влетела в трамвай

На данный момент движение трамваев уже восстановлено. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина иномарка влетела в трамвай. Как сообщает «КП-Екатеринбург» городское ГИБДД, инцидент произошел 13 декабря около 19:00.

- Иномарка КИА Сид, совершая поворот налево, допустила столкновение с трамваем. В ДТП никто не пострадал, водители трезвые, - уточнили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

На данный момент движение трамваев уже восстановлено.

ГИБДД предупреждает водителей о гололеде и советует соблюдать дистанцию между машинами, скорость, а также рекомендует отказаться от опасных маневров.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автобуса № 16 «УВЗ - улица Калинина». 47-летний водитель общественного транспорта сбил 72-летнего пенсионера. Сейчас сотрудник ГИБДД проводят расследование и устанавливают причину аварии.