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Происшествия13 декабря 2021 16:07

В центре Екатеринбурга иномарка влетела в трамвай

В ДТП никто не пострадал.
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На данный момент движение трамваев уже восстановлено.

На данный момент движение трамваев уже восстановлено.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Екатеринбурга на проспекте Ленина иномарка влетела в трамвай. Как сообщает «КП-Екатеринбург» городское ГИБДД, инцидент произошел 13 декабря около 19:00.

- Иномарка КИА Сид, совершая поворот налево, допустила столкновение с трамваем. В ДТП никто не пострадал, водители трезвые, - уточнили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.

На данный момент движение трамваев уже восстановлено.

ГИБДД предупреждает водителей о гололеде и советует соблюдать дистанцию между машинами, скорость, а также рекомендует отказаться от опасных маневров.

Ранее в Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автобуса № 16 «УВЗ - улица Калинина». 47-летний водитель общественного транспорта сбил 72-летнего пенсионера. Сейчас сотрудник ГИБДД проводят расследование и устанавливают причину аварии.