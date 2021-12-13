В Екатеринбурге 21-летний парень в пылу ссоры ударил своего товарища ножом

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 21-летний молодой человек ударил ножом своего 18-летнего товарища во время бытовой ссоры. Пострадавшего госпитализировали в ГКБ № 23 с колото-резаной раной поясничной и брюшной области, уже оттуда медики сообщили об инциденте в полицию. Экспертиза показала, что парню нанесен тяжкий вред здоровью.

- Подозреваемого задержали и доставили в отделение. Он рассказал, что между ними возникла конфликтная ситуация. Через некоторое время общение на повышенных тонах окончилось потасовкой. Свою причастность к преступлению местный житель не стал, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», Молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы, до суда его отпустили под подписку о невыезде.