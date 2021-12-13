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Здоровье13 декабря 2021 14:36

В Свердловской области 90% работников культуры поставили прививки от коронавируса

Всего в этой сфере работает 21 080 сотрудников
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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При этом, в ДИПе пояснили, что в сфере культуры дефицита кадров из-за отстранения работников или перевода их на дистант не наблюдается

При этом, в ДИПе пояснили, что в сфере культуры дефицита кадров из-за отстранения работников или перевода их на дистант не наблюдается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области по-прежнему напряженная эпидемиологическая обстановка. Зоны, свободные от коронавируса разрешено посещать тем жителям города и области, которые прошли вакцинацию, либо поставили первый компонент вакцины«Спутник V». Однако, это условие действует до 15 декабря 2021 года. В областном департаменте информационной политики ответили на запрос «КП-Екатеринбург» о количестве сотрудников, прошедших вакцинацию.

- В государственных и муниципальных учреждениях культуры области привиты почти 90 процентов (89,3%) сотрудников. Количество сотрудников, чья работа временно приостановлена - 38 человек или 0,18 % от общего числа работников сферы. Всего в учреждениях культуры области работают 21 080 человек, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

При этом, в ДИПе пояснили, что в сфере культуры дефицита кадров из-за отстранения работников или перевода их на дистант не наблюдается. Кроме того, сами учреждения помогают медикам в прививочной кампании, так, например, несколько месяцев работает прививочный пункт в екатеринбургском цирке.

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