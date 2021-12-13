На «Екатеринбург арене» в выходные откроется один из самых больших катков города

Известно, что в этом году ледовая площадка выросла в два раза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В конце недели в уральской столице откроется один из самых больших катков в городе, который расположится на «Екатеринбург Арене». По словам представителей спортивного объекта, первых посетителей ждут уже 18 декабря. Известно, что в этом году ледовая площадка выросла в два раза.

- В последнее время очень много вопросов о катке. Отвечаем – работа кипит, воду льем, елку наряжаем. Каток откроется для посетителей в субботу. Наш каток вы сможете посетить даже если у вас нет QR-кода: организована специальная зона для получения услуг проката на свежем воздухе, - сообщает пресс-служба «Екатеринбург Арены».

Посетители без «кода-пропуска» наравне с другими смогут взять коньки в прокате, им будет доступна камера хранения, сервис по заточке катков. Также известно, что организаторы добавили дорожки для романтичных прогулок по льду и сохранили спортивный корт с бортами.