В Нижних Сергах прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки

Главе Нижнесергинского городского поселения внесли представление, после чего нелегальные горы мусора были ликвидированы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура в Нижних Сергах добилась ликвидации незаконных свалок, в ведомство обратились недовольные жители населенного пункта, после этого началась проверка.

- Установлено, что на территории поселения в лесном массиве в районе горы «Кабацкая», в границах населенного пункта расположены три несанкционированные свалки, что является нарушением требований природоохранного законодательства, - сообщает прокуратура Свердловской области.

Главе Нижнесергинского городского поселения внесли представление, после чего нелегальные горы мусора были ликвидированы. Напомним, ранее стало известно, что свалки в поселке Красный в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле начнут ликвидировать в 2022 году. Планируется восстановить экологическое благополучие участков и их экономический потенциал. Деньги на рекультивацию выделят из областного бюджета.