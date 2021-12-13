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Общество13 декабря 2021 13:10

В Нижних Сергах прокуратура добилась ликвидации незаконной свалки

В ведомство обратились недовольные жители населенного пункта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Главе Нижнесергинского городского поселения внесли представление, после чего нелегальные горы мусора были ликвидированы

Главе Нижнесергинского городского поселения внесли представление, после чего нелегальные горы мусора были ликвидированы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области прокуратура в Нижних Сергах добилась ликвидации незаконных свалок, в ведомство обратились недовольные жители населенного пункта, после этого началась проверка.

- Установлено, что на территории поселения в лесном массиве в районе горы «Кабацкая», в границах населенного пункта расположены три несанкционированные свалки, что является нарушением требований природоохранного законодательства, - сообщает прокуратура Свердловской области.

Главе Нижнесергинского городского поселения внесли представление, после чего нелегальные горы мусора были ликвидированы. Напомним, ранее стало известно, что свалки в поселке Красный в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле начнут ликвидировать в 2022 году. Планируется восстановить экологическое благополучие участков и их экономический потенциал. Деньги на рекультивацию выделят из областного бюджета.