В Нижнем Тагиле автобус с пассажирами сбил 72-летнего пенсионера

В салоне автобуса было шесть пассажиров. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автобуса № 16 «УВЗ - улица Калинина». 47-летний водитель общественного транспорта сбил 72-летнего пенсионера, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».

- С места дорожного происшествия с предварительными диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, ушибленная рана головы, мужчину госпитализировали во вторую центральную городскую больницу, - говорится в сообщении.

Водитель автобуса рассказал, что пенсионер стоял на обочине, а потом неожиданно выбежал на проезжую часть. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское»

Авария произошла сегодня, 13 декабря, в 11:20 около проспекта Вагоностроителей, 11. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель автобуса ехал со стороны улицы Бажова в сторону Окунева. Пожилой пешеход переходил проезжую часть не по пешеходному переходу. В салоне автобуса было шесть пассажиров. Они не пострадали.

Водитель автобуса рассказал, что пенсионер стоял на обочине, а потом неожиданно выбежал на проезжую часть. Мужчина за рулем общественного транспорта попытался затормозить, но избежать столкновения не удалось.

Водитель автобуса имеет 22 года стажа категории «D». В 2021 году он один раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент ДТП он был трезв. Сейчас сотрудник ГИБДД проводят расследование и устанавливают причину аварии.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка