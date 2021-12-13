В Свердловской области с нового года будет работать новый департамент туризма

Исполнительный орган будет сформирован благодаря перераспределению кадровых ресурсов Фото: Виктор КЛЮШКИН

В Свердловской области с 1 января нового года будет работать новое ведомство - департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Власти региона решили, что подобный проект в рамках национальной программы сможет привлечь новые ресурсы и инвестиции.

- Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта. Это увеличение числа приезжающих к нам гостей, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта и безопасности, создание новых маршрутов, - передает департамент информационной политики Свердловской области.

Авторы проекта уверены, что к 2035 году у них получится увеличить поток туристов в регион до пяти миллионов человек ежегодно, что превышает нынешние показатели в три раза.

По словам заместителя губернатора Дмитрия Ионина, развитие туризма и индустрии гостеприимства всегда позитивно сказывается на благополучии жителей в регионе. Исполнительный орган будет сформирован благодаря перераспределению кадровых ресурсов.