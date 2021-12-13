В рамках акции «Елка добра» сотрудники «Атомстройкомплекса» помогут семьям с детьми, находящимися на оказании паллиативной помощи

Фотограф – Валерий Таратухин.

На праздничной ёлке в холле главного офиса компании на Белинского, 39 появляются карточки с именами детей и их заветными желаниями. Любой сотрудник компании, от своего имени или от коллектива, может снять послание и стать добрым волшебником.

В разные годы крупнейший строительный холдинг Урала помогал маленьким подопечным различных отделений больниц, воспитанникам детских домов. В последние четыре года благополучатель – паллиативное отделение ОДКБ № 1. Это учреждение, где помогают детям с тяжелыми, часто неизлечимыми заболеваниями. Некоторые из ребятишек – «лежачие больные», жизнь других поддерживается с помощью дорогостоящих медицинских препаратов и оборудования.

Фотограф – Валерий Таратухин.

– Мы отдаем себе отчет, что в таких семьях помощь зачастую нужна не только самим деткам, но и их родителям, родственникам, которые делают все, чтобы обеспечить должный уход и лечение, – комментирует Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». – В этом году часть подарков, о которых мечтают такие семьи – это не мягкие игрушки, не развивающие конструкторы или другие наборы, которыми ребята просто не смогут пользоваться. Это бытовая и оргтехника, специальные коляски и другие вещи, способные помочь обеспечить максимально возможное качество жизни этих детей, а именно – приготовить подходящее питание, увеличить возможности по контролю за состоянием особенных деток. Коллеги отнеслись с пониманием к этим желаниям. Благодарю всех работников компании «Атомстройкомплекс» за неравнодушие, доброту и щедрость.

Фотограф – Валерий Таратухин.

В списке пожеланий есть такие простые вещи, как набор обучающих пособий «Школа семи гномов» для семилетнего Дамира, кукольная мебель со стульчиком для кормления «Кокетка» и набором пупсов для трехлетней Амины или набор из семи подарочных изданий о Гарри Поттере для любителя этой необыкновенной истории Ульяны. Но есть и такие желания, которые сразу говорят о сложной ситуации и необходимости помощи семье: тест-полоски для измерения уровня молочной кислоты в крови для двухлетней Марии, современный трех-секционный массажный стол с регулировкой высоты для десятилетней Марины, стульчик для купания одиннадцатилетней Снежаны с диагнозом ДЦП, увлажнитель воздуха для семнадцатилетней Дарьи и другие недетские мечты, исполнение которых окажется существенным подспорьем заботливым родителям.

Фотограф – Валерий Таратухин.

Накануне Нового года все подарки с «Ёлки добра» доставят в хоспис для тяжелобольных детей, открытый на базе Областной детской клинической больницы весной текущего года и расположенный на Агрономической, 12а. «Атомстройкомплекс» приготовил маленьким подопечным и медперсоналу еще один подарок, установив во дворе больницы нарядную красавицу-ёлку с Дедом Морозом. «Это у нас впервые, - поблагодарили строителей работники хосписа. – Теперь мы все – и взрослые, и дети улыбаемся, когда смотрим в окно».

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СПРАВКА:

«Атомстройкомплекс» – крупнейший строительный холдинг в Уральском регионе, стабильно занимающий лидирующие позиции по объемам жилищного строительства. Единственная в регионе строительная компания полного цикла, «Атомстройкомплекс» имеет собственную производственную базу, парк строительной техники, подрядные мощности и проектный институт. В состав холдинга входит 11 заводов, которые полностью обеспечивают потребности застройщика.

За 26 лет работы на рынке компания «Атомстройкомплекс» возвела более 200 жилых, коммерческих, социальных объектов, в том числе более 30 детских садов и школ. Общая площадь всех введенных объектов составила более 3,5 млн кв. метров.

«Атомстройкомплекс» – надёжный партнер Правительства Свердловской области в решении задач социального развития и реализации в Уральском регионе национальных проектов «Жилье и городская среда», «Образование», «Развитие здравоохранения», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В портфеле компании порядка 20 объектов в рамках нацпроектов.