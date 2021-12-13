Житель Свердловской области выиграл в лотерею 11 миллионов и не пришел за деньгами

Суперприз был разыгран 11 декабря в 40220-м тираже лотереи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Свердловской области во время очередного розыгрыша лотереи «Столото 5 из 36» смог выиграть больше 11 миллионов рублей. Известно, что счастливый билет был приобретен в Серове всего за 40 рублей в обычном киоске. При этом везунчик, сорвавший джекпот, не спешит забирать свои деньги. Об этом пишет издание «Уральский меридиан».

- Суперприз был разыгран 11 декабря в 40220-м тираже лотереи. Организаторы призывают всех участников розыгрыша из Свердловской области проверить результаты тиража на сайте, - сообщает пресс-служба «Столото».

Чтобы получить суперприз в лотерее, необходимо угадать все числа в 1-м и во 2-м полях билета. Везунчик, выигравший 11 миллионов, отметил числа 24, 2, 31, 7, 34 в 1-м поле билета и число 3 – во 2-м.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге женщина по имени Наталья выиграла в лотерею миллион рублей. По ее словам, она познакомилась с розыгрышами «Столото» в прошлом году и участвовала всего несколько раз, при этом за билетами победительница ходила в почтовое отделение.