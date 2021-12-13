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Общество13 декабря 2021 11:06

Екатеринбургские газовики изучают технологию электромуфтовой сварки

13 декабря 2021 года в учебном центре АО «Екатеринбурггаз» проходит практический семинар представителей компании Georg Fischer по вопросам электромуфтовой сварки полиэтиленовых трубопроводов.
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Фото предоставлено пресс-службой АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Georg Fischer имеют более 200-х летнюю историю, а первое предприятие по изготовлению фитингов из поливинилхлорида и полиэтилена было открыто в Германии в 1957 году. Сегодня международный концерн имеет 25 заводов по всему миру.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Фото предоставлено пресс-службой АО «ЕКАТЕРИНБУРГГАЗ»

Как было отмечено, металлические трубы сдают свои позиции в пользу полиэтилена. Преимущества полиэтиленовых труб - легкий вес, удобство транспортировки на площадку, высокая коррозионная и химическая стойкость, их можно гнуть без использования специальных станков и соединять между собой различными методами. Эксперты рассказали о важности выбора надежных производителей полиэтиленовых труб как неотъемлемого условия для качественной сварки.

Участники семинара разобрали все нюансы применения электромуфтовой сварки на практике и обсудили типичные ошибки, которые недопустимы при ведении газоопасных работ.