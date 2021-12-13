В поселке Лосиный добровольцы спасли семь человек из горящего барака

Фото: МЧС по Свердловской области

В поселке Лосиный в воскресенье днем, 12 декабря, вспыхнул деревянный двухэтажный барак на улице Октябрьской. Пламя охватило вход в здание и лестницу внутри дома на площади в 30 квадратных метров, перекрыв выход на улицу жителям второго этажа. Получив сообщение о пожаре, на место приехали не только сотрудники пожарной охраны Свердловской области, но и местные пожарные-добровольцы.

- На момент прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались 10 человек, но быстрое распространение огня по деревянным конструкциям и сильное задымление в подъезде не позволяли покинуть здание людям, находящимся на втором этаже. Создавалась угроза жизни и здоровью граждан, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Фото: МЧС по Свердловской области

Добровольцы с помощью трехколенной лестницы со второго этажа спасли семь человек. В тушении пожара участвовали 19 человек и 6 единиц техники. Чтобы потушить огонь, пожарным понадобилось 11 минут.

По данным МЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных.

Фото: МЧС по Свердловской области

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