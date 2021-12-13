В Нижнем Тагиле вынесли приговор водителю, по вине которого погибли два пенсионера

Виновника аварии отправили на восемь лет в исправительную колонию общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор 32-летнему Александру Гайнитдинову, по вине которого погибли 71-летний водитель «Джили» и его 74-летняя пассажирка. Нижнетагилец сел пьяным за руль и влетел во встречный автомобиль, в котором ехали пенсионеры. ДТП произошло 10 июня 2021 года на трассе «Николо-Павловское - Петрокаменское - Алапаевск».

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, находящимся в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Пригородный районный суд приговорил Александра Гайнетдинова к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевшей 1,6 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Александр взят под стражу в зале суда.