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Общество13 декабря 2021 10:04

В Екатеринбурге разрешили застроить часть Цыганского поселка многоэтажками

В 2024 году там появится ЖК «Отрадный»
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
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Сейчас на месте будущего жилого комплекса стоят частные дома

Сейчас на месте будущего жилого комплекса стоят частные дома

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Застройщик FORTIS Development получил разрешение на застройку части Цыганского поселка напротив ТЦ «Радуга Парк» многоэтажными домами. Это следует из информации, размещенной на в Едином госреестре заключений.

Новый жилой комплекс расположится в границах улиц Отрадной, Викулова и Репина. На сайте застройщика сказано, что он получит название «Отрадный». Комплекс должны сдать в четвертом квартале 2024 года.

- В 15 минутах ходьбы находятся четыре детских сада, четыре школы и пять центров развития дошколят, - говорится в описании ЖК.

Сейчас на месте будущего жилого комплекса стоят частные дома. В 2020 году Цыганский поселок перевели из статуса индивидуальной жилой застройки в статут многоэтажной. Жители поселка выходили на митинг против сноса домов. Однако власти заверили, что выкупать и сносить будут только частные дома. При этом покупать их будут у собственников по рыночной стоимости.