В Свердловской области снизилось число заражений COVID-19

Число новых заболевших коронавирусом в Свердловской области снижается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 653 случая заражения коронавирусом, из которых 134 приходятся на столицу Среднего Урала.

Также новые случаи COVID-19 приходятся на Верхнюю Салду, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, поселок Малышева, Ирбит, Ревду, Серов, Среднеуральск, Невьянск, Новую Лялю и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число зараженных коронавирусом жителей Среднего Урала составляет 188 078 человек, из которых 162 919 – справились с болезнью. За сутки врачи сняли диагноз у 447 человек.

Сейчас состояние 611 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 380 размещены в палатах реанимации, 293 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтвердились 35 случаев смерти. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 8 861 человек.