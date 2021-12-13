В Екатеринбурге снизилось количество школьников, переведенных на дистант

227 классов на дистанте из-за большого количества заболевших ОРВИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за неделю снизилось количество школьников, переведенных на дистант. Если в прошлый понедельник «на удаленке» было 320 классов, то по данным на 13 декабря, их количество стало меньше на 51.

- В связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания, на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 269 классов (1,5% от общего количества классов в Екатеринбурге) в школах, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском департаменте образования. - Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены.

Из общего количества классов 42 перевели на дистант из-за выявленного случая коронавируса, 227 - из-за большого количества заболевших ОРВИ.

Количество закрытых групп в детских садах также снизилось за неделю. Сейчас дома сидят малыши из 73 групп. Это 2,3% от общего количества дошкольных коллективов в Екатеринбурге и на 0,5% меньше, чем неделю назад. Из общего количества групп 16 на карантине из-за коронавируса, 57 - из-за ОРВИ.