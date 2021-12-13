В Екатеринбурге на аукционе продали землю с недостроем недалеко от отделения РАН

Сам участок занимает 0,4 гектара. Фото: «Дом.рф»

Специализированный застройщик «МТМ-Развитие» купил на аукционе землю с недостроем недалеко от ЗАГСА Кировского района и уральского отделения РАН. Это следует из информации на сайте «Дом.рф».

- Участок подойдет для строительства жилого многоквартирного дома или многоквартирного арендного дома/общежития, - говорится в сообщении.

Сам участок занимает 0,4 гектара. Площадь недостроя достигает 748 квадратных метров. Начальная цена территории на улице Студенческой, 54А составляла 20 миллионов рублей. Однако «МТМ-Развитие» предложил за него 135 миллионов рублей. В аукционе участвовали 16 компаний. Среди них были АО «Синара-девелопмент», тюменский застройщик «Западный» и сын совладельца ТЦ «Гринвич» и «Пассаж» индивидуальный предприниматель Матвей Погребинский.

Ранее в Екатеринбурге продали Дом городского головы Симанова на улице Попова, 4 за 79,3 миллиона рублей. В аукционе победило ООО «Деловой дом на Архиерейской». Всего на торги заявились пять участников. Одним и низ был хоккеист Павел Дацюк, который не так давно купил усадьбу Паршученкова.

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