В доме на Мичурина, где в конце лета был крупный пожар, наконец-то ремонтируют сгоревшую крышу

Теперь, ремонтные работы продолжаются и, несмотря на сильный стук, который приходится слушать ежедневно, большинство жителей остаются довольны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет ремонт сгоревшей из-за крупного пожара крыши пятиэтажки на Мичурина № 98. Восстановлением сгоревшей крыши коммунальные службы начали заниматься только в конце октября. Теперь, ремонтные работы продолжаются и, несмотря на сильный стук, который приходится слушать ежедневно, большинство жителей остаются довольны.

- Подрядная организация работает каждый день и без выходных с 09:00 до 17:00. Даже сейчас слышен стук. Конечно, потолок холодный, но в квартире тепло, отопление есть и живем нормально. Новой плесени в квартире нет. Кстати, нам предлагали переехать в маневренный фонд, но я отказался и мне стук не мешает. Не знаю, переехал ли кто-нибудь из соседей, - поделился с «КП-Екатеринбург» житель дома Дмитрий Лебедев.

Также он отметил, что выплат за залитые потолки жильцы от коммунальщиков могут не ждать. Так как задача спасателей была уберечь людей и потушить огонь, который был на самой крыше, а не в квартирах. Конечно, некоторые жители отметили при ремонте проблемы с канализационным стоком. Им его засорили строительным мусором. Однако в целом, большинству жителей ремонт не доставляет неудобств.

Напомним, осенью жители дома на Мичурина, 98 укрывали крышу баннерами, хотя их все-равно заливало дождями.