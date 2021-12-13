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Общество13 декабря 2021 8:14

В доме на Мичурина, где в конце лета был крупный пожар, наконец-то ремонтируют сгоревшую крышу

Коммунальщики чинят кровлю без выходных
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
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Теперь, ремонтные работы продолжаются и, несмотря на сильный стук, который приходится слушать ежедневно, большинство жителей остаются довольны.

Теперь, ремонтные работы продолжаются и, несмотря на сильный стук, который приходится слушать ежедневно, большинство жителей остаются довольны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет ремонт сгоревшей из-за крупного пожара крыши пятиэтажки на Мичурина № 98. Восстановлением сгоревшей крыши коммунальные службы начали заниматься только в конце октября. Теперь, ремонтные работы продолжаются и, несмотря на сильный стук, который приходится слушать ежедневно, большинство жителей остаются довольны.

- Подрядная организация работает каждый день и без выходных с 09:00 до 17:00. Даже сейчас слышен стук. Конечно, потолок холодный, но в квартире тепло, отопление есть и живем нормально. Новой плесени в квартире нет. Кстати, нам предлагали переехать в маневренный фонд, но я отказался и мне стук не мешает. Не знаю, переехал ли кто-нибудь из соседей, - поделился с «КП-Екатеринбург» житель дома Дмитрий Лебедев.

Также он отметил, что выплат за залитые потолки жильцы от коммунальщиков могут не ждать. Так как задача спасателей была уберечь людей и потушить огонь, который был на самой крыше, а не в квартирах. Конечно, некоторые жители отметили при ремонте проблемы с канализационным стоком. Им его засорили строительным мусором. Однако в целом, большинству жителей ремонт не доставляет неудобств.

Напомним, осенью жители дома на Мичурина, 98 укрывали крышу баннерами, хотя их все-равно заливало дождями.