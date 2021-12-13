Уралец отправится на девять лет в колонию за убийство друга во время поминок

Мужчина признался в убийстве Фото: Анастасия ШИПИЦИНА

Жителя Нижнего Тагила приговорили к девяти годам колонии строгого режима за убийство знакомого во время поминок. Также 30-летний осужденный выплатит миллион рублей морального ущерба родственникам убитого, сообщает старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

- Поводом для застолья стало то, что хозяин квартиры решил помянуть свою умершую незадолго до этого родственницу. Мужчины выпили на двоих бутылку водки, после чего гость, по словам подсудимого, стал оскорбительно отзываться об умершей родственнице, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 декабря 2020 года в квартире на улице Щорса, где жил осужденный. Мужчину разозлили слова друга. Он взял кухонный нож и ударил им оппонента в область груди. Потерпевший скончался на месте. Осужденный вытащил тело в подъезд, закрылся в квартире и лег спать. В полицию поступило сообщение о трупе.

- Непосредственно на месте стражи порядка установили, что происшествие носит криминальный характер, поскольку на одежде в области сердца у потерпевшего имелось окровавленное пятно. В то же время в подъезде полицейскими были обнаружены кровавые следы волочения, которые вели к одной из квартир, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Полицейские позвонили в квартиру. Дверь открыл пьяный мужчина, на руках которого была кровь. Его доставили в полицию, где он признался в убийстве.

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