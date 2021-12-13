Екатеринбург встретил Деда Мороза из Великого Устюга!

Поезд Деда Мороз. Фото предоставлено пресс-службой РЖД

С утра сверкающий праздничными огнями паровоз доставил передвижную резиденцию волшебника в столицу Урала. Смотрите видео: https://youtu.be/YUoC_yxp4b8

Напомним, «Поезд Деда Мороза» – уникальный проект холдинга «РЖД». Главный зимний волшебник путешествует по российским городам на специальном поезде, чтобы поздравить детей и взрослых, подарить им новогоднее настроение и подарки. В составе передвижной резиденции – приемная Деда Мороза, вагоны для проведения игр и квестов, вагон-ресторан и вагон-лавка.

Фото предоставлено пресс-службой РЖД

Сказочный состав выехал из Великого Устюга 5 декабря. В пути он пробудет 41 день, проехав в общей сложности 13 тыс. километров. Маршрут проходит через 36 городов, расположенных в 31 регионе России. Вчера он побывал в Перми.

В каждом городе, где появляется поезд Деда Мороза, на вокзальных комплексах проходит развлекательная праздничная программа, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки. Финиширует проект в канун Старого Нового года.