На севере Урала похолодает до -18 градусов

Погода будет облачной с прояснениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

На севере Свердловской области похолодает до -18°C. Также ожидает снег, сообщает уральский Гидрометцентр.

В понедельник, 13 декабря, в регионе ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых районах может наблюдаться изморозь и гололед. Температура воздуха днем опуститься до -7 … -12°C. Ветер будет западным 3-8 метров в секунду.

14 декабря синоптики ожидают облачную погоду с прояснениями, небольшой снег и гололед в отдельных районах. В ночь на вторник температура опуститься до -8 … -13°C, а на крайнем севере до -18°C. Днем воздух прогреется до -4 … -9°C. Ветер будет западный, юго-западный 5-10 метров в секунду.

В среду будет облачно с прояснениями, местами ожидается небольшой снег и гололед в отдельных районах. В ночь на 15 декабря похолодает до -6 … -11°C. Днем столбик термометра покажет -4 … -9°C. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду.