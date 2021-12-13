Свердловские предприниматели попросили губернатора помочь бизнесу, пострадавшему от QR-кодов

Предприниматели готовы принять дополнительные усилия для стимулирования населения к вакцинации
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уральские бизнесмены попросили губернатора Свердловской области ввести меры поддержки для компаний, в которых были введены QR-коды. Обращение появилось на сайте СОСПП.
- Парализовав работу торговых центров введением QR-кодов, мы наносим серьезный удар по экономике. При этом из проекта бюджета Минфина следует, что Правительство региона прогнозирует к 2022 году рост налогов на прибыль организаций на 42%, а рост НДФЛ на 12,8%, - заявил учредитель ТК «Омега» и ТРЦ «ЭкоМолл Гранат» Владимир Смирнов.
Он отметил, что бизнесмены не знают, как и за счет чего достигать этих показателей. Предприниматели также предложили губернатору определить условия, при которых можно смягчить или отменить систему QR-кодов.
Кроме того, бизнесмены предложили создать рабочую группу, которая будет заниматься обсуждением экономических рисков при введении новых антиковидных мер. При этом предприниматели готовы принять дополнительные усилия для стимулирования населения к вакцинации.
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