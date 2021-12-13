Родители студентов колледжа в Краснотурьинске выступили против его объединения с техникумом

Родители попросили оставить два разных учебных заведения и дать абитуриентам право выбирать
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Родители студентов Краснотурьинского индустриального колледжа обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Они попросили его отменить реорганизацию учебного заведения. Обращение родителей опубликовал паблик «Вечерний Краснотурьинск» «ВКонтакте».
- Несколько дней назад мы узнали о том, что в нашем Краснотурьинском индустриальном колледже предстоят перемены, которые существенно отразятся на судьбах наших детей. Будут нарушены планы на получение в дальнейшем высшего образования, профессионального роста на предприятиях, - говорится в обращении родителей.
Они отметили, что считают объединение Краснотурьинского индустриального колледжа с политехникумом незаконным и не целесообразным. Родители попросили оставить два разных учебных заведения и дать абитуриентам право выбирать.
На момент публикации «КП-Екатеринбург» не удалось получить комментарий департамента информационной политики Свердловской области.
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