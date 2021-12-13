ВТБ начал выпуск Единой социальной карты Свердловской области

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

Оформить карту можно в любом розничном офисе банка в регионе. Карта разработана на базе Мультикарты ВТБ и Национальной платежной системы «Мир» с доступом к государственным, муниципальным и коммерческим сервисам.

Проект в регионе реализуется по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. По словам заместителя министра социальной политики региона Алексея Сабитова, единая социальная карта упрощает получение мер социальной поддержки, а также позволяет создать новые удобные сервисы. На ЕСК «Уралочка» поступают все региональные социальные выплаты, назначаемые с 1 января 2021 г. Владелец карты с ее помощью может оплачивать товары и услуги, получать денежные переводы и выплаты, а также пользоваться скидками, бонусами и специальными предложениями от популярных торговых сетеи – партнеров проекта.

ЕСК с банковским приложением заменяет электронный проездной билет с тарифом «Электронный кошелек», предусматривающий списание с отдельного транспортного счета. Оплатить проезд с помощью ЕСК сегодня можно в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Ревде, Среднеуральске, Сысерти и Шале. Держатель банковской ЕСК автоматически становится участником программы лояльности «Мир» и получает возможность пользоваться дополнительными преимуществами, среди которых - кешбэк до 20% от партнеров платежной системы. Главное условие – зарегистрировать карту на сайте privetmir.tu или в мобильном приложении «Привет, Мир!».

Для получения карты «Уралочка» достаточно обратиться в любой региональный офис ВТБ, работающий с физическими лицами, с паспортом и СНИЛС. Ее изготовление и обслуживание бесплатны для клиента, при этом держателю доступны все преимущества Мультикарты ВТБ – опции лояльности, маркетплейс программы «Мультибонус», оплата ЖКХ без комиссии и другие.

«Единая социальная карта – важный инструмент, который значительно упрощает для жителей Среднего Урала решение повседневных финансовых задач и получение социальных услуг. Мы как социально ответственный банк готовы не только выступить техническим провайдером при реализации этого значимого проекта, но и оказать дополнительную поддержку уральцам, открывающим ЕСК. Каждом новому клиенту ВТБ, который в декабре оформит в одном из наших офисов карту «Уралочка» и совершит по ней любую покупку, банк зачислит 1 000 рублей на счет. ВТБ сегодня присутствует в 21 населенном пункте региона, а значит, жителям разных городов будет удобно получить социальную карту без поездок в столицу Урала. В ближайшее время будет реализована также опция заказа ЕСК через сайт банка», — сообщил управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов.

«Присоединение к проекту ВТБ — это новый этап в жизни нашего проекта. Это не только увеличение количества пунктов выдачи, но и удобство и выгода для держателей: подобрав подходящие банковские условия, пользователь имеет возможность выбрать для себя оптимальный вариант ЕСК. При этом оформление и обслуживание карты остается для держателей бесплатным. Мы рады расширению сети выдачи ЕСК и сотрудничеству с одним из лидеров в банковском секторе России: уверены, что совместная работа с ВТБ позволит проекту сделать большой шаг вперед», — рассказал генеральный директор компании «Сапфир-Эксперт» (оператор Единой социальной карты) Павел Ведерников.

«Для держателей Единых социальных карт Свердловской области доступны сразу три программы лояльности – региональные скидки и акции от партнеров проекта, привилегии от банка и предложения программы лояльности платежной системы «Мир». Уверена, сочетание всех преимуществ и выгод на одной карте сделает её самым выгодным инструментом для повседневных покупок жителей Свердловской области», — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.

По вопросам оформления и использования карты можно обратиться по номеру горячей линии банка 8-800-100-24-24. Также информация доступна на сайте ВТБ и сайте Единой социальной карты Свердловской области.