Свалки в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле начнут ликвидировать в 2022 году

Министерство природных ресурсов и экологии формирует список площадок, которые необходимо ликвидировать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свалки в поселке Красный в Верхней Пышме и Нижнем Тагиле начнут ликвидировать в 2022 году. Планируется восстановить экологическое благополучие участков и их экономический потенциал. Механизмы работы будут определены после разработки проектно-сметной документации, деньги на которую выделят из областного бюджета. Об этом рассказали в департаменте информполитики.

Кроме того, сейчас региональное министерство природных ресурсов и экологии формирует список площадок, которые необходимо ликвидировать в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». В него войдут брошенные производства и скважины и незаконные свалки.

- Росприроднадзору и Роспотребнадзору предстоит провести обследование и оценку объектов с учетом влияния на окружающую среду и здоровье человека и определить приоритетные объекты для ликвидации, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

После того, как региональные власти составят список площадок, они будут включены в единый федеральный реестр. Завершить работу на объектах планируется до 2030 года.