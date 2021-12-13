Эксперты назвали самые востребованные профессии на Урале

Всего в регионе за неполный 2021 год было открыто более 254 тысяч вакансий Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в тройку самых востребованных профессий вошли менеджер по продажам, водитель и продавец. Об этом говорится в исследовании HeadHunter.

- Интересно, что в топ-15 вошли также стрелок, сварщик, курьер, маркетолог, офис-менеджер, - говорится в сообщении.

Всего в регионе за неполный 2021 год было открыто более 254 тысяч вакансий. При этом было открыто 8,5 тысяч вакансий менеджеров по продажам, 6,6 тысяч предложений для водителей и 6 тысяч для продавцов. Кроме того, было открыто 5,8 тысяч вакансий стрелков и пулеметчиков и 1,2 тысячи предложений для снайперов.

Ранее 43% жителей Екатеринбурга признались, что их работоспособность и эффективность падают перед Новым годом. При этом у женщин это больше заметно, чем у мужчин, потому что они чаще заняты в новогодних приготовлениях. Также 31% горожан заявили, что работают хуже в декабре, так как все их мысли направлены на отдых. Еще 15% респондентов признались, что заняты придумыванием и выбором подарков для близких.

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