В пандемию выросло число жителей Екатеринбурга, которые не ведут учет личных финансов

У 43% екатеринбуржцев полностью отсутствуют сбережения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пандемию коронавируса выросло число жителей Екатеринбурга, которые не ведут учет личных финансов, не планируют будущие доходы и расходы и не имеют сбережений. Об этом рассказали в SuperJob по итогам исследования.

Согласно полученным сервисом данным, контролируют свои доходы и расходы 62% екатеринбуржцев. Совсем без финансового учета обходятся 29% опрошенных.

Свои будущие доходы и расходы, согласно результатам исследования, обычно планируют 2 из 3 жителей Екатеринбурга. При этом каждый третий житель Екатеринбурга не строит никаких финансовых планов. Интересно, что из тех, кто совсем не планирует свои доходы и расходы, больше среди опрошенных старше 45 лет.

Что касается сбережений, то у 43% екатеринбуржцев они полностью отсутствуют. В основном это горожане с доходами менее 50 тысяч рублей в месяц. Среди тех, у кого есть сбережения, 14% опрошенных рассказали, что могли бы прожить за счет своих накоплений менее месяца в случае потери дохода, 19% - от 1 до 2 месяцев. От 3 месяцев до полугода могли бы продержаться на сбережениях 12%, от полугода до года - 8%. Еще у 6% опрошенных накоплений хватило бы на год и более.