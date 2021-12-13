Что произошло в Екатеринбурге в ночь на 13 декабря: гибель школьницы, поиски женщины и переполох в пятиэтажке из-за огня

Новости Екатеринбурга: утро 13 декабря Фото: Лев ИСТОМИН

Самые главные события Екатеринбурга и Свердловской области к 13 декабря 2021 года - в подборке «КП-Екатеринбург».

В Екатеринбурге в ночь на понедельник произошел пожар на 4 этаже в пятиэтажки по улице Восточной. До приезда пожарных эвакуировались 10 человек, еще пятерых эвакуировали с помощью дыхательных устройств спасатели.

Тревожное сообщение на пульт дежурного поступило в четвертом часу ночи, огонь успел распространиться на площади в 30 «квадратов». На месте работали 16 человек личного состава и четыре единицы пожарной техники. Через два часа пожар был полностью потушен.

В селе Бутка Талицкого ГО ищут 53-летнюю Надежду Щербинину, которая пропала еще 29 ноября. Ее рост 160 сантиметров, худая, глаза серые, волосы черные. Информацию можно передать в полицию по телефону «02».

Под Самарой в ДТП на трассе М5 «Урал» накануне утром погибла 15-летняя школьница из Свердловской области.

44-летний водитель за рулем Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes-Benz.

Девочка ехала в машине вместе со своим отцом, она погибла на месте аварии, мужчина попал в больницу.