В Екатеринбурге прошла акция против QR-кодов

На согласованной акции выступали против системы QR-кодов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в парке Чкалова прошла согласованная акция против QR-кодов. На ней собралось больше 100 человек. Они собрали обращения к председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором просят отклонить резолюцию Заксобрания Свердловской области, касающуюся системы QR-кодов. Ранее в Екатеринбурге прошли еще две согласованные акции противников введения COVID-free зон.

Напомним, Законодательное собрание Свердловской области поддержало федеральный законопроект о QR-кодах. В середине декабря в Госдуме его рассмотрят, и если примут, то с 1 февраля попасть в магазины и на массовые мероприятия без QR-кода будет нельзя. Также без него не получится проехаться на поезде или подняться на борт самолета.

В Свердловской области свободные от коронавируса зоны разрешили посещать только тем, кто имеет QR-код с 30 октября. К таким зонам относятся заведения общепита, магазины, кроме продуктовых точек, аптек и магазинов с товарами первой необходимости, ТЦ и кинотеатры, общественные бани, сауны и солярии, парикмахерские, прачечные и химчистки, цирки, зоопарки и другие общественные места.