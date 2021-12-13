В Свердловской области пропала 53-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт

В Свердловской области волонтеры начали поиск 53-летней Щербининой Надежды Филипповны, пропавшей в селе Бутка Талицкого городского округа. О ее местонахождении ничего неизвестно с 29 ноября.

Приметы:

Рост: 160 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет глаз: серые.

Волосы: черные.

Если вы знаете, где может находиться Надежда Филипповна, сообщите об этом по телефонам, указанным в ориентировке.

Фото: Лиза Алерт

Напомним, что в Екатеринбурге волонтеры продолжают заниматься поисками 70-летней Лимберг Валентины Николаевны. Пожилая женщина пропала еще 16 октября - ушла из дома без денег и документов, пока ее муж спал. Она нуждается в медицинской помощи.