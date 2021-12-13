В Екатеринбурге пожар произошел в пятиэтажном доме

На место пожара выезжали четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ночью, 13 декабря, загорелась квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома на Восточной. Из-за пожара жителям дома пришлось покидать квартиры - до прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Еще пять человек были спасены по лестничным маршам звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов.

- В 03:06 поступило сообщение о пожаре. На площади 30 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного муниципального жилого дома, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

На место выезжали четыре единицы техники и 16 человек личного состава МЧС. В 03:22 пожарные локализовали огонь, еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкция спасатели завершили спустя два часа после начала пожара.

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