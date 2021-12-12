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Происшествия12 декабря 2021 16:15

В Самарской области в ДТП погибла 15-летняя школьница из Свердловской области

Skoda, в которой она ехала с отцом, врезалась в Mercedes-Benz
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Девочка погибла на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Девочка погибла на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области в Исаклинском районе на 1136 километре дороги М5 "Урал" произошла авария. Все случилось в двенадцатом часу утра.

- 44-летний водитель, управляя автомобилем Skoda, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Mercedes-Benz, - уточняют в ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, в машине ехали отец и его 15-летняя дочь из Свердловской области. Девочка скончалась на месте ДТП еще до приезда медиков. Ее отца увезли в больницу.