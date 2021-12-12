На Серовском тракте в столкновении грузовиков серьезно пострадали два водителя

Авария произошла в первом часу дня. Фото: группа "ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online)", vk.com/ekb.serov

На 38-м километре дороги Серов — Сосьва — Гари в первом часу дня столкнулись два грузовика. Одним, марки «IVECO», управлял 52-летний водитель, который ехал в сторону Сосьвы. За рулем второго, марки «МАН», сидел 43-летний мужчина, двигавшийся во встречном направлении.

- 52-летний водитель, нарушив требования знака «Преимущество встречного движения», не предоставил преимущества в движении другому грузовому автомобилю, в результате чего произошел занос грузовика «МАН» и столкновение, - уточняют в УГИБДД по Свердловской области.

Оба водителя при столкновении получили тяжелые травмы. Их госпитализировали в Серовскую горбольницу.

- Проведенным обследованием места ДТП выявлены неудовлетворительные дорожные условия зимнего содержания, - уточняют в ведомстве. - По указанному факту, за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автодороги, в отношении дорожной организации было возбуждено дело об административном правонарушении. На устранение выявленных недостатков было выдано предписание.