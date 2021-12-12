Сибирский Форрест Гамп, прервавший трехлетнее путешествие по России из-за болезни, добрался до дома

Вернувшись домой в Тюмень, Андрей Шарашкин первым делом сбрил густую бороды и подстригся. Фото: instagram.com/bis65a/

Андрея Шарашкина называют сибирским Форрестом Гампом. Выйдя на пенсию, отставной военный и бывший учитель ОБЖ решил исполнить мечту и отправился в пешеходное путешествие по России. За три года он обошел десятки регионов. Обо всем, что видит, он рассказывал подписчикам на своих страницах в соцсетях. Но больше недели назад Андрей Шарашкин объявил, что прекращает свое путешествие — у него стали сильно болеть колени. Домой в Тюмень он начал добираться на попутках. Сегодня, 12 декабря, он сообщил, что уже вернулся.

- Приехал вчера на поезде. Меня встретил сын, - написал Андрей Шарашкин в Instagram. - Дома я помылся и привел себя в то состояние, когда покидал Тюмень, то есть без бороды и практически лысым.

Андрей Шарашкин отметил, что в понедельник пойдет на прием к хирургу и другим врачам. После этого он собирается устроиться на работу в охрану и одновременно с этим писать книгу о своем путешествии.