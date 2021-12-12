Игроки «Спартака» устроили фотосессию с пилотом, посадившим самолет на кукурузное поле, перед победным матчем в Варшаве

Пилот Дамир Юсупов и игроки «Спартака». Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»

Московский «Спартак» на днях пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Решающий матч проходил в Варшаве. Противником по полю российской команды стала местная «Легия». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу наших футболистов. Как выяснилось впоследствии, на победный матч футболистов на самолете доставил Герой России, пилот Дамир Юсупов. Авиакомпания «Уральские авиалинии», в которой он работает, поделилась снимками футболистов и пилота.

- К футбольному триумфу в Варшаву «Спартак» доставили наши крылья под управлением Дамира Юсупова, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В августе 2019 года Дамир Юсупов с коллегами успешно посадил теряющий высоту самолет на кукурузное поле под Москвой. Причиной ЧП стала стая птиц, попавшая в двигатели. Все пассажиры и члены экипажа выжили тогда.