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Общество12 декабря 2021 9:05

Игроки «Спартака» устроили фотосессию с пилотом, посадившим самолет на кукурузное поле, перед победным матчем в Варшаве

Они сфотографировались с Героем России Дамиром Юсуповым, который и доставил их в столицу Польши
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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Пилот Дамир Юсупов и игроки «Спартака». Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»

Пилот Дамир Юсупов и игроки «Спартака». Фото: авиакомпания «Уральские авиалинии»

Московский «Спартак» на днях пробился в 1/8 финала Лиги Европы. Решающий матч проходил в Варшаве. Противником по полю российской команды стала местная «Легия». Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу наших футболистов. Как выяснилось впоследствии, на победный матч футболистов на самолете доставил Герой России, пилот Дамир Юсупов. Авиакомпания «Уральские авиалинии», в которой он работает, поделилась снимками футболистов и пилота.

- К футбольному триумфу в Варшаву «Спартак» доставили наши крылья под управлением Дамира Юсупова, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

В августе 2019 года Дамир Юсупов с коллегами успешно посадил теряющий высоту самолет на кукурузное поле под Москвой. Причиной ЧП стала стая птиц, попавшая в двигатели. Все пассажиры и члены экипажа выжили тогда.