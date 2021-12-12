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Происшествия12 декабря 2021 8:39

Александр Бастрыкин поручил разобраться в ЧП с уральским самолетом, избежавшим столкновения в небе

Воздушное судно летело из Екатеринбурга в Сочи
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
На борту самолета было больше 160 человек.

На борту самолета было больше 160 человек.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте доложить ему об обстоятельствах инцидента с российским самолетом. Рейс, летевший по маршруту Екатеринбург - Сочи, едва не столкнулся с другим воздушным судном в небе над Черным морем.

- Стало известно, что самолет одной из российских авиакомпаний, следовавший из города Екатеринбурга в город Сочи, вынужденно сменил курс из-за неопознанного воздушного судна, - уточняют в Следственном комитете России. - На борту лайнера находилось более 160 человек.