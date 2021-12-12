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Общество12 декабря 2021 4:33

В понедельник и вторник на дорогах Екатеринбурга образуется гололедица

Столбики термометров в понедельник днем покажут до -9 градусов холода
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
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В понедельник и вторник будет скользко.

В понедельник и вторник будет скользко.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новая рабочая неделя в Екатеринбурге начнется с гололедицы на дорогах. Такой прогноз дают синоптики. Так, в понедельник, 13 декабря, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Скорость ветра 2-7 метров в секунду.

- Температура воздуха ночью -9...-11 градусов Цельсия. Днем -7...-9 градусов, - уточняют в ФГБУ «Уральское УГМС».

Во вторник, 14 декабря, погода будет аналогичной — с гололедицей и без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут -8…-10 градусов Цельсия. Днем -4...-6. Скорость ветра будет достигать 3-8 метров в секунду.