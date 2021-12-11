Житель Екатеринбурга лишился сбережений после потери мобильника

Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция раскрыла кражу 10 тысяч рублей у жителя Чкаловского района. Мужчина потерял телефон, после чего обнаружил списание средств с банковской карты. Задержать вора удалось по горячим следам.

- Он сознался в содеянном и сообщил полицейским, что нашел телефон потерпевшего на улице, воспользовался чужим устройством и посредством мобильного банка осуществил перевод денег на карту своего знакомого. Похищенные деньги подозреваемый потратил на личные нужды, - пояснили в пресс-службе УМВД.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.

Полиция Екатеринбурга напоминает гражданам о бдительности. В случае утери или кражи сотового телефона или банковской карты необходимо отключать систему мобильных платежей. Такие же меры нужно предпринимать при смене абонентского номера. Таким образом, злоумышленники не смогут воспользоваться доступом к электронному счету владельца и совершить хищение денежных средств.