В Крансотурьинске врачей обвинили в смерти новорожденной девочки

Мама девочки работает учителем. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Краснотурьинске возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». По данным «КП»-Екатеринбург, причиной расследования стала смерть новорожденной девочки. Малышка умерла на 11-й день.

- Девочка скончалась в результате врождённых инфекционных и паразитных болезней. Это дает основания полагать, что врачи местной городской больницы оказали неквалифицированную помощь, повлекшую смерть, - сообщил «Комсомольской правде» осведомленный источник.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в 2019 году в Екатеринбурге после похода в частный садик умер маленький мальчик.