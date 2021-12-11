Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-7°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия11 декабря 2021 10:25

В Екатеринбурге задержали оперуполномоченного, который пытался продать мефедрон

Полицейский хотел повысить статистику раскрываемости преступлений
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Его задержали вечером 9 декабря, когда он пытался продать наркотик на улице Сыромолотова.

Его задержали вечером 9 декабря, когда он пытался продать наркотик на улице Сыромолотова.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировском районе задержали оперуполномоченного, который пытался продать мефедрон. Об этом «КП»-Екатеринбург рассказал источник в силовых структурах. 34-летний старший лейтенант хотел улучшить статистику раскрываемости преступлений.

- Его задержали вечером 9 декабря, когда он пытался продать наркотик на улице Сыромолотова. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям 228.1 и 286 «Превышение должностных полномочий». Следствие намерено ходатайствовать об аресте полицейского, - сообщил инсайдер.

В СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Напомним, что в Нижнем Тагиле завели дело на бывшего следователя полиции, которая купила поддельное водительское удостоверение.