В Нижнем Тагиле уволили следователя, которая попалась на поддельных водительских правах

Девушка ездила по поддельным правам почти год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле уволили следователя полиции, которая попалась на поддельных водительских правах. Как ранее писала «КП»-Екатеринбург, факт покупки фальшивого документа вскрылся, когда Nissan Almera девушки эвакуировали за парковку на остановке.

- Она купила права в Екатеринбурге за три тысячи рублей. Была уволена в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, - рассказал «КП» источник в силовых структурах.

Получить комментарий в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области на момент публикации не удалось. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». Экс-следователю грозит срок до 1 года.