За сутки от коронавируса скончались 35 свердловчан

Выписано 460 человек. Общее число выписанных достигло 162 018. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области за сутки зарегистрирован 661 новый случай COVID-19. Общее число случаев достигло 186 767.

- Состояние 636 госпитализированных оценивается как тяжелое, 409 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 326 – на аппаратах ИВЛ, - отмечают в оперштабе

Общее число выписанных достигло 162 018. Зарегистрирован 35 случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 8 790.

Напомним, что накануне губернатор Евгений Куйвашев смягчил коронавирусные ограничения. Согласно последним изменениям в указе, теперь без QR-кодов можно посещать салоны связи. Кроме этого расширен список документов, которые можно предоставить вместе с электронным сертификатом.