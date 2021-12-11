Работники самостоятельно сняли часть панелей, но не могли ни достать беглеца, ни даже локализовать его. Фото: Зооспас Екатеринбург

В Екатеринбурге бездомный кот проломил потолок ветеринарного кабинета. Об этом рассказал зооспасатель Евгений Зенков.

- Беспризорный котик, пойманный накануне котоловушкой, был принесен туда для осмотра. Там он вырвался из переноски, проскакал несколько помещений, и, вскочив на шкаф, забрался в пространство над декоративным потолком, - рассказывает спасатель.

К счастью, малыш не пострадал. Медсестра мастерски поставила ему прямо в воздухе на весу успокоительный укол, после чего его поместили в переноску.

- Мы были более удачливы, и с ярким фонариком довольно скоро смогли разглядеть котика на перекрытиях. Далее, со стремянки удалось осторожно протянуть в его сторону удочку и, не делая резких движений, обхватить петлей. Кот переступил через нее передними лапками и оказался захвачен самым удачным образом, - добавил Евгений Зенков.

В ноябре мы рассказывали о коте, которого спасли волонтеры. Животное морили голодом хозяева-живодеры.