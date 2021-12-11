Полиция Екатеринбурга призвала жителей сдать оружие за деньги

Управление МВД России по Екатеринбургу призывает граждан сдавать незаконно хранящееся оружие во избежание негативных правовых последствий. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Екатеринбурга призвала жителей уральской столицы сдавать оружие за деньги. Сразу три статьи уголовного кодекса предусматривают ответственность за хранение, приобретение или сбыт боеприпасов.

- Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный отдел полиции, - отмечают в пресс-службе УМВД.

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) за 1 шт. – 4500 руб.;

2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – 900 руб.;

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. – 3300 руб.;

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – 600 руб.;

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. – 2000 руб.;

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) – 400 руб.;

7. Оружие самообороны, газовое оружие за 1 шт. – 1000 руб.;

8. Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж за 1 шт. – 600 руб.;

9. Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под огнестрельное оружие за 1 шт.- 2000 руб.;

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом за 1 шт. – 20 руб.;

11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм за 1 шт. – 7 руб.; 12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию за 1 шт. – 7 руб.;

13. Взрывчатые вещества и порох за 100 граммов – 600 руб.;

14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды за 1 шт. – 2600 руб.;

15. Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и другие за 1 шт. – 600 руб.;

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры за 1 метр – 150 руб.