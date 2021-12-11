Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество11 декабря 2021 5:33

Полиция Екатеринбурга призвала жителей сдать оружие за деньги

Хранение боеприпасов может обернуться уголовным делом
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Управление МВД России по Екатеринбургу призывает граждан сдавать незаконно хранящееся оружие во избежание негативных правовых последствий.

Управление МВД России по Екатеринбургу призывает граждан сдавать незаконно хранящееся оружие во избежание негативных правовых последствий.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Екатеринбурга призвала жителей уральской столицы сдавать оружие за деньги. Сразу три статьи уголовного кодекса предусматривают ответственность за хранение, приобретение или сбыт боеприпасов.

- Для получения вознаграждения гражданин, изъявивший желание добровольно сдать незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества на возмездной основе, обращается в соответствующий территориальный отдел полиции, - отмечают в пресс-службе УМВД.

1. Боевое ручное стрелковое оружие (пистолеты, револьверы, автоматы, пулеметы, гранатометы и другие виды) за 1 шт. – 4500 руб.;

2. Основные части боевого ручного стрелкового оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – 900 руб.;

3. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом за 1 шт. – 3300 руб.;

4. Основные части огнестрельного оружия с нарезным стволом (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) за 1 шт. – 600 руб.;

5. Охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие за 1 шт. – 2000 руб.;

6. Основные части огнестрельного гладкоствольного оружия (ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка) – 400 руб.;

7. Оружие самообороны, газовое оружие за 1 шт. – 1000 руб.;

8. Пневматическое оружие с дульной энергией более 7,5 Дж за 1 шт. – 600 руб.;

9. Самодельное огнестрельное оружие или переделанное под огнестрельное оружие за 1 шт.- 2000 руб.;

10. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом за 1 шт. – 20 руб.;

11. Боеприпасы к оружию с нарезным стволом калибра 5,6 мм за 1 шт. – 7 руб.; 12. Боеприпасы к гладкоствольному оружию за 1 шт. – 7 руб.;

13. Взрывчатые вещества и порох за 100 граммов – 600 руб.;

14. Изделия, содержащие взрывчатые вещества: гранаты, мины, артиллерийские снаряды за 1 шт. – 2600 руб.;

15. Средства инициирования взрывов: капсюли-детонаторы, электродетонаторы и другие за 1 шт. – 600 руб.;

16. Детонирующие и огнепроводные шнуры за 1 метр – 150 руб.