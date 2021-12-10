Роспотребнадзор рассказал свердловчанам, как выбрать правильный сладкий подарок на Новый год

Во время покупки необходимо обратить внимание на этикетку подарка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рассказало, как правильно выбрать сладкий новогодний подарок.

Во время покупки необходимо обратить внимание на этикетку подарка. На ней должна быть информация о составе, дате изготовления, сроке годности, а также об условиях хранения и изготовителе.

- Маркировка (этикетка, лист- вкладыш) должна быть чёткой, легко читаемой, содержащей информацию на русском языке, - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Если подарок находится в мягкой игрушке, то она не должна состоят из твердых наполнителей, проверьте, чтобы швы у сюрприза были ровными. Кроме того, на эту игрушку должна быть отдельная маркировка.

При выборе сладких новогодних подарков следует отдавать предпочтение наборам с кондитерскими изделиями, в составе которых не содержатся пищевые добавки, консерванты, гомогенизированные жиры и масла или их содержание минимально.

Покупать рекомендуется шоколадные конфеты, так как в них содержится много полезных микроэлементов. Необходимо также обращать внимание на целостность упаковки, сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия.