Хоккейный клуб «Локомотив» всухую проиграл уральскому «Автомобилисту»

Счет был открыт на 35-ой минуте матча. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга всухую обыграл «Локомотив». Игра проходила на стадионе в Ярославе и завершилась счетом 2:0, в пользу подопечных Николая Заварухина.

Счет был открыт на 35-ой минуте матча, отличился игрок уральской команды Александр Щемеров. За несколько секунд до конца второго периода Патрис Кормье, приняв передачу от Данила Романцева, увеличил шансы на победу «Автомобилиста». Шат-аут оформил вратарь гостей Владимир Галкин, отразивший все 28 бросков.

12 декабря уральский хоккейных клуб встретится со «Спартаком» в Москве.

Напомним, что хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене уверенно переиграл подмосковный «Витязь». Встреча завершилась со счетом 5:2.