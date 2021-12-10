Из горящего дома на Ботанике эвакуировали 50 человек

Пожарные локализовали возгорание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из горящего 26-этажного дома на Родонитовой, 35 эвакуировали 50 человек. Как сообщает «КП-Екатеринбург» ГУ МЧС по Свердловской области в новостройке загорелся лифт.

- Сообщение поступило 10 декабря в 22:12. Из дома эвакуированы 50 человек, в том числе 15 детей. Пострадавших нет, - рассказали в МЧС.

Пожарные локализовали возгорание в 22:31. Сейчас на месте работают 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Ранее в Екатеринбурге из-за сообщения о минировании из «Свободы» эвакуировали людей. Глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых добавил, что угрозы жизни людей не было.

Также в окрестностях Екатеринбурга вновь заметили торфяной пожар. Очаги тлеют, несмотря на выпавший снег и минусовую температуру.