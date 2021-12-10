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Общество10 декабря 2021 17:13

Екатеринбуржец нашел на улице банковскую карту и потратил с нее более 20 тысяч рублей

Злоумышленнику грозит лишение свободы до шести лет
Анастасия БАШКИРЦЕВА
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На преступника завели уголовное дело.

На преступника завели уголовное дело.

Фото: Александр ГЛУЗ

Екатеринбуржец нашел на улице банковскую карточку и потратил с нее 21 тысячу рублей. Об этом сообщает городское УМВД.

В полицию пришел 31-летний мужчина и рассказал, что потерял карту, а позже обнаружил, что с его счета списаны денежные средства на покупки, которые он не совершал. Злоумышленника нашли «по горячим следам» и доставили в отделение.

- Им оказался 49-летний ранее не судимый местный житель. Он дал признательные показания. По его словам, он нашел карту на улице, после чего у него возник умысел на хищение денежных средств, - рассказали в УМВД.

На преступника завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета», ему грозит наказание в виде лишения свободы до шести лет.